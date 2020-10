Streik blant LO-organiserte i IKT-bransjen avverget

NTB Innenriks

Enigheten kom etter to dagers mekling, vel to timer på overtid.

– Sentrale elementer i enigheten er nye satser for minstelønn, en eksamensdag hvert halvår for ansatte som tar relevant utdanning og ny sats for matpenger, sier Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.

– Vi burde ha kommet til enighet under forhandlingene. Når vi først måtte til mekling er vi fornøyd med å ha kommet i mål gjennom en god skisse fra mekler, sier Torbjørn Sundal som ledet meklingen for EL og IT Forbundet.

Minstelønnsøkningen ble på 8.69 kroner per time, det utgjør i underkant av 17.000 kroner i året. Det ble også enighet om at rutiner for hjemmekontor skal utarbeides sammen med de tillitsvalgte.

– Et enstemmig forhandlingsutvalg har godtatt skissen, og vi oppfordrer medlemmene til å stemme ja under uravstemningen, sier Sundal.

Resultatet av uravstemningen skal være klar 30. oktober.

