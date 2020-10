NTB Innenriks

Det melder NRK.

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

De to har også vært til stede i Oslo tingrett for å observere den Lindén under rettssaken i denne uken, der han er tiltalt for drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018.