Sakkyndige mener Makaveli Lindén var utilregnelig da han drepte Heikki Paltto

NTB Innenriks

– Etter disse tre dagene i retten, så har vi endret konklusjonen vår, som først var at han ikke var psykotisk. Årsaken er at vi var i sterk tvil da vi kom med vår første konklusjon. I tillegg ser vi på sykdomsutviklingen under behandling, og hans forklaring om hallusinering, paranoiditet og at det er lange perioder han ikke husker, sa de sakkyndige i retten onsdag, ifølge Dagbladet.

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

De to har vært til stede i Oslo tingrett for å observere Lindén under rettssaken denne uken, der han er tiltalt for drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018.

Lindén: – Jeg hørte stemmer

I sin forklaring i retten mandag fortalte Makaveli Lindén at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet både før, under og i perioden etter drapet på Heikki Paltto.

– Jeg hørte stemmer som sa at jeg skulle gå inn i hus og rane mennesker. Etter hvert ga jeg opp å stå imot, sa Lindén.

Han sa også at han kun husket å ha stukket Paltto fem ganger med kniv, og at disse stikkene ble påført på samme sted i leiligheten. Ifølge obduksjonsrapporten ble Paltto påført 44 eller 45 knivstikk, mens politiets undersøkelser viste blodsprut flere steder i leiligheten.

Ifølge de sakkyndige var årsaken til at de først ikke anså Lindén som psykotisk på gjerningstidspunktet, at de på undersøkelsestidspunktet i fjor høst ikke hadde noen beskrivelse av hans tilstand i tida før eller etter drapet.

Tvungent psykisk helsevern

I tiltalen står det at Lindén var psykotisk da han begikk drapet, og at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at han overføres til tvungent psykisk helsevern.

Også Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, mener at Lindén må dømmes som utilregnelig.