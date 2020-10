NTB Innenriks

Pasienten, som er en mann i 50-årene, stakk av til fots og politiet søker etter ham med bevæpnede patruljer.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NRK at pasienten er en kjenning av politiet og at han ikke er farlig for andre.

Politiet har sendt personell til to adresser, hvor de antar at pasienten kan ha tatt veien.

Hendelsen ved Ullevål sykehus ble meldt om klokka 9.22.

