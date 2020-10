Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

NTB Innenriks

Kraftverkene som blir fusjonert, ligger på Sør-Vestlandet, og ni kraftverk i Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje, bortsett fra Jørpeland Kraft, skriver Norsk Hydro i en børsmelding.

Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.

Hydro skal eie 25,6 prosent og Lyse skal eie 74,4 prosent av aksjene i selskapet, som vil ha en produksjon på 9,5 TWh vannkraft i et normalår.

Aasheim: En gledens dag

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Hun mener at avtalen bygger opp om selskapets strategi om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt CO2-avtrykk.

Gjennomføres i fjerde kvartal

Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter.

– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Overføringen av operatørskapet for Lyses kraftverk innebærer at 34 ansatte får Hydro Energi som ny arbeidsgiver. De blir dermed del av en større organisasjon og vil få flere kraftverk å drifte.

Den endelige avtalen er ventet gjennomført i fjerde kvartal 2020, forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.