Fortsatt lavt smittenivå i Norge

NTB Innenriks

Forrige uke ble det meldt 925 nye smittetilfeller, viser ukerapporten. De tre foregående ukene har det vært mellom 717 og 1.058 smittetilfeller ukentlig.

Det er store geografisk variasjoner i landet. Oslo har flest tilfeller i forhold til folketall, men smitteutviklingen går nedover, fra 357 i uke 41 til 300 i uke 42.

Generelt er det få sykdomstilfeller med alvorlige forløp for tiden. I hovedsak forekommer smitten nå blant yngre personer med lav risiko for alvorlig sykdomsforløp. Utstrakt testing og smittesporing gjør at man i større grad oppdager tilfeller med milde symptomer.

Likevel er det en svak økning i antall innleggelser på sykehus. 19 pasienter ble innlagt med covid-19 som hovedårsak forrige uke. Fem av dem ble innlagt på intensivavdeling, som er det høyeste antallet i løpet av en uke siden slutten av april.

Det var ikke meldt om nye dødsfall i uke 42. Onsdag ble det meldt om et nytt koronarelatert dødsfall i Drammen.

Reproduksjonstallet i perioden fra september ligger på 1,1, ifølge FHI. En matematisk modell anslår at hvert femte til sjuende tilfelle i Norge er blitt oppdaget og registrert gjennom pandemien i sin helhet, mens den siste måneden er hvert andre til tredje tilfelle blitt oppdaget.

(©NTB)