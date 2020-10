Fire ukers varetekt for to av de tre drapssiktede i Kristiansand

NTB Innenriks

En 55 år gammel mann som er siktet etter drapet, er i Aust-Agder tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

De to første ukene må mannen sitte i full isolasjon, melder TV 2.

– Han fastholder at han ikke har noe med dette å gjøre, sier mannens forsvarer, advokat Torleiv Drangsland, til Fædrelandsvennen.

For en av de to øvrige siktede ble fengslingsspørsmålet avgjort i en såkalt kontorforretning i Kristiansand tingrett onsdag, mens den tredje blir framstilt for fengsling torsdag, skriver avisen.

Tirsdag ble det kjent at politiet hadde pågrepet og siktet tre personer for drapet på Sian-medlem Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand. De tre siktede er i 30-, 40- og 50-årene og er kjent for politiet fra før.

– Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

