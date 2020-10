Aktor mener Bertheussen har lav troverdighet

NTB Innenriks

Marit Formo startet aktoratets avslutningsprosedyrer i straffesaken mot Bertheussen med å gå gjennom hvordan hun mener dommerne i retten bør vurdere den tiltalte 55-åringens troverdighet.

– Vår oppfatning er at retten bør utvise en skepsis til tiltaltes egen forklaring med mindre den underbygges av andre bevis i saken, sa Formo til dommerne.

Hun trakk fram at Laila Anita Bertheussen hadde nektet å svare på enkle spørsmål om medisinbruk, at hun nektet å bidra til uavhengige skriftprøver og at hun utviste en svært selektiv hukommelse i sine avhør med politiet og i retten.

– Vi mener det er påfallende at det er mange ting hun ikke husker, sa Formo

– Hukommelsen fungerer godt når det er noe til hennes fordel, men tilsvarende dårlig når det gjelder punkter som passer dårlig for henne.

