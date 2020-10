Tre personer er pågrepet i forbindelse med Kristiansand-drapet

NTB Innenriks

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse på politihuset i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt under pressekonferansen.

Dan Eivind Lid, som var aktiv i den islamfiendtlige organisasjonen Sian, ble funnet død i sin leilighet i Kristiansand 3. oktober. To dager senere sa politiet at de mener Lid ble drept.

Torsdag i forrige uke gikk politiet ut og sa at de ønsket å komme i kontakt med føreren og eventuelle passasjerer i en bil som kjørte innerst i Suldalsveien, ikke langt fra Lids leilighet, i retning mot Kjerrane like før klokken 5 lørdag 3. oktober.