Riksvei 3 stengt gjennom Østerdalen – begrenset framkommelighet gjennom Gudbrandsdalen

På riksvei 3 ved Bellingmo like sør for Alvdal i Østerdalen sperrer en lastebil sperrer veien. Ulykken skjedde etter at en personbil kjørte av veien.

– Den var tungt lastet, så vi må nok få av noe last. De som ikke har begynt på Østerdalen, bør fortsette opp Gudbrandsdalen, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen Øst.

På E6 i Sel dirigeres nå trafikken forbi etter at en lastebil har veltet. Veien var en periode stengt.

– Forhåpentlig kan vi holde E6 åpen, men med korte stopp for berging, sier Dahl.

– Vi har noe veiarbeid der, med tunneler som stengte klokken 20. Det er forsinkelser på E6, så de som skal mellom Trondheim og Oslo, må beregne ekstra tid, sier trafikkoperatøren.

– Bilister må ta det pent, det er glatt, legger han til.

