For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer, sa næringsminister Iselin Nybø (V) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Som eksempel vil et foretak med 1 million kroner i faste kostnader og et fall på 80 prosent, få kompensert 40 prosent eller 400.000 kroner.

Tilsvarende, om fallet er 40 prosent, vi foretaket få kompensert 20 prosent eller 200.000 kroner.

