Mange trafikkuhell etter sesongens første snøfall i Sør-Norge

NTB Innenriks

Søndag ble det sendt ut farevarsel for snø i store deler av Sør-Norge natt til tirsdag, og tirsdag morgen var det kaldt og hvitt flere steder.

Vegvesenets kameraer viste i morgentimene at det var snø på veiene blant annet ved Oslo lufthavn, Djupdalen i Skedsmo, Darbu i Øvre Eiker, Lierskogen i Lier og på Skui i Bærum.

Ved 9.30-tiden tirsdag hadde Øst politidistrikt fått inn rundt 20 meldinger om trafikkuhell, opplyser operasjonsleder Atle Vesttorp til NTB. Blant annet har det vært hendelser der biler har kjørt inn i autovernet, gjerder og lyktestolper.

– Spesielt på Romerike er det snø, og der har vi hatt hovedvekten av trafikkuhellene nå på morgenkvisten, sier han.

Det har ikke vært alvorlige personskader fram til nå, men det har vært store materielle skader i flere av trafikkuhellene, ifølge operasjonslederen.

Ikke meldinger om sommerdekk

Politiet gikk tirsdag morgen ut med en oppfordring om å kjøre etter forholdene og å ta på vinterdekk. Ifølge Vesttorp er ikke manglende vinterdekk årsaken til hendelsene i trafikken tirsdag morgen.

– Vi har ikke fått meldinger om sommerdekk, men det er glatt og vanskelige kjøreforhold, sier han.

På Bøverbru i Vestre Toten kommune kjørte en bil inn i et postkassestativ, og i Elverum kjørte en bil ut av veien. Ifølge politiet var det glatt veibane begge steder.

Operasjonsleder Vesttorp tror at forholdene på veien nok vil bedre seg litt utover dagen når det har blitt saltet og brøytet, men det kommer nok til å bli flere hendelser.

– Erfaringsmessig gjør det det ved det første snøfallet, sier han.

Særlig nord for Oslo

Trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen Øst opplyste like før klokka 8 at det ikke var noe særlig snø i Oslo og et stykke sørover, men at snøen har skapt mer problemer nordover langs E6. Det er også mer snø på de mindre veiene.

Hun mener det er viktig at sjåførene tar det med ro, og at bilene har riktige dekk.

– Vi ser også på kameraene at folk tar det litt mer med ro enn vanlig, men det er nok en del trafikk, sier Hårstad.

Trafikkuhellene tirsdag morgen har kommet litt over alt i østlandsområdet, ifølge Hårstad, men kanskje særlig nord for Oslo.

– Vi har også fått noen klager i områder hvor det drives veiarbeid og lett blir glatt, sier hun.

(©NTB)