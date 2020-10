FHI anbefaler at Kalmar blir rødt

NTB Innenriks

Grunnen til anbefalingen for Kalmar er at den sørsvenske regionen er at det der har vært en økning i antall tilfeller de siste ukene. Kalmar har hatt 23,6 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Land og regioner som ved siste vurdering var røde, er ikke gjenstand for vurdering av eventuelle lettelser denne uka. Vurderinger om å gjøre om land og regioner fra røde til gule gjøres hver 14. dag, i partallsuker.

I løpet av uka beslutter regjeringen hva slags innreisekarantene som skal gjelde for hvilke land og regioner.

