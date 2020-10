En person omkom i kollisjon mellom personbil og buss i Luster

NTB Innenriks

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 9.44 tirsdag. Vest politidistrikt meldte på Twitter om et kaotisk skadested kort tid etter ulykken.

Én person omkom i ulykken, opplyser politiet. De pårørende er varslet.

Undersøker årsak

Det var tirsdag formiddag snøføre på ulykkesstedet. På ettermiddagen var fortsatt politiet på ulykkesstedet sammen med representanter fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

– Det foretas undersøkelser for å kunne si mer om hendelsesforløpet og årsaken til ulykken, opplyser politiet.

Satt krisestab

Etter ulykken ble det meldt om to alvorlig skadde, og at flere av busspassasjerene hadde fått mindre skader. Totalt tolv personer var involvert i ulykken, der det senere ble klart at en av de hardt skadde omkom.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide bekrefter overfor Bergens Tidende at det er en av deres busser som var involvert i ulykken. Hun opplyser at selskapet har satt krisestab og jobber med å få oversikt over hendelsen.

– Bussen var i rute fra Fortun på vei mot Sogndal, og det var passasjerer om bord. Vårt fokus nå er å håndtere hendelsen og følge opp alle de involverte parter. Sjåføren fremstår som fysisk uskadd, og får nødvendig kriseoppfølging, sier kommunikasjonsdirektøren til avisa.

