22 smittetilfeller i Hammerfest – venter flere

NTB Innenriks

Tirsdag formiddag testet ytterligere to personer, utenlandske arbeidere fra samme sted i Hammerfest, positivt for koronaviruset da de ble testet på Gardermoen teststasjon. Disse føyer seg til totalen etter at det også sent mandag kveld ble registrert enda et nytt tilfelle ved Hammerfest sykehus. Dermed er antallet bekreftet smittet med korona i byen steget til 22 personer, fem flere siden kommuneledelsen hadde pressekonferanse mandag.

FHI var tirsdag i Hammerfest for å bistå i smittesporingsarbeidet. Det er gjennomført omfattende smittesporing, men foreløpig har ikke sykehuset greid å fastslå noen smittekilde, opplyser Finnmarkssykehuset.

– Vi har en svært alvorlig og bekymringsfull situasjon i Hammerfest. Tromsø kommune har vært belastet over lengre tid, ikke med så store utbrudd, men med en kontinuerlig belastning. Samlet sett er vi i en annen situasjon nå enn vi var tidligere i pandemien, sier direktør Cecilie Daae i Helse nord til NRK.

I alt 168 personer er i karantene, fordelt på 112 blant ansatte på sykehuset og de øvrige ellers blant byens 8.000 beboere. Selv om personer får negativt svar på smittetest, må de fullføre karanteneperioden.

Flere med symptomer

– Det er flere som er i karantene, og vi har et antall som har begynt å utvikle symptomer. Her kan det komme nye positive tilfeller, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

To av de nye smittede er ansatt på sykehuset, mens den siste er nærkontakt til en smittet. Av de totalt 22 som er smittet, er en person innlagt på sykehuset for å få helsehjelp til å håndtere kraftige symptomer.

Tirsdag morgen var fire av pasientene ved sykehuset smittet, mens 14 ansatte hadde fått påvist viruset. De som har blitt syke av viruset, som kommunen har vært i kontakt med, beskriver sykdomsforløpet som en kraftig influensa, opplyser ordføreren.

Bekymret for skipsanløp

Alle ansatte på Finnmarkssykehuset i Hammerfest er eller skal bli testet for smitte. I helga foregikk et omfattende test- og smittesporingsarbeid. Mandag ble 140 personer testet.

– Det testes ett menneske hvert tredje minutt på teststasjonen, så de er ganske effektive, sier rådmann Leif Vidar Olsen.

Rådmannen uttrykte tirsdag likevel bekymring over at Hammerfest har en rolle og forpliktelse til å ta imot båter som måtte oppleve smitteutbrudd om bord, og mener byen ikke vil ha kapasitet til en slik hendelse nå.

Rød beredskap

Beredskapssituasjonen for Finnmarkssykehuset, som består av sykehuset i Kirkenes og Hammerfest og med klinikker i Alta og Karasjok, er som helhet gul. Lokalt i Hammerfest er derimot beredskapen satt til rødt. Sykehuset er stengt for besøkende. Blodgivere er gitt egne regler for karantene og skal ellers møte.

Sykehuset opplyser tirsdag at alle planlagte behandlinger i nærmeste framtid er avlyst.

Medisinsk avdeling ved sykehuset i byen er stengt, og pasienter med behov for hjelp i Hammerfest, blir alle sendt til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

(©NTB)