Senterpartiet går inn for ny periode for Anne Enger i Nobelkomiteen

Det opplyser Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Hun har bare sittet i tre år, så vi syns det er naturlig å gi henne en periode til, sier Arnstad til NTB.

– Det setter jeg stor pris på, kommenterer Anne Enger.

Enger var leder i Senterpartiet fra 1991 til 1999 og sentral i kampen mot norsk EU-medlemskap i 1994. Hun er valgt inn som medlem i Nobelkomiteen for perioden 2018–2020.

Arbeiderpartiet har fra før varslet at Thorbjørn Jagland (69) er ferdig i Nobelkomiteen, og partiet er nå på jakt etter en ny kandidat. Etter det NTB forstår, foregår det for tida en strategisk diskusjon internt i Arbeiderpartiet om hvorvidt man skal gå for et trygt valg, eller om man i stedet skal forsøke å overraske.

Jagland ledet Den Norske Nobelkomite fra 2009 til 2015. Han ble gjenvalgt som medlem i 2015, og perioden hans går ut i år.

Filosof og forsker Henrik Syse (54), som i sin tid ble nominert av Høyre, står også på valg i år. Han har vært medlem siden 2015 og er i dag komiteens nestleder.

