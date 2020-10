Snøvarsel sendt ut for store deler av Sør-Norge

NTB Innenriks

– Folk må vurdere om bilen er passelig skodd. Det er greit å være på den sikre siden. Vi er jo langt ut i oktober, så det er tid for det, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt til NTB.

Farevarselet gjelder for mandag og tirsdag, og for mange er det snakk om høstens første snøfall. Granan er spesielt klar på at det også kan komme snø i folkerike områder.

– Vi får ikke snø ned i Oslo sentrum, men i Stor-Oslo og Romerike kan det komme. Dessuten er Mjøsregionen, der det bor mye folk, utsatt, sier han.

– Temperaturen ventes å stige fort utover tirsdagen, så da kan det bli overgang til regn, sier meteorologen.

I indre strøk ser han derimot ikke bort ifra at snøen kan bli liggende en stund.

– Kommer det opp mot 15 centimeter blir det fort liggende dersom det ikke kommer inn varmluft. Det skal litt til for å bli kvitt det, sier han.

Regn i vest

Farevarselet er sendt ut for Telemark, Viken, Oslo, Agder og deler av Rogaland, men også vestlandet blir påvirket.

– I Bergen er det ventet nedbør, men mildere temperaturer. Lenger inn mot kysten kan det være fare for snø, sier Granan.

Midt-Norge legger bak seg en helg preget av bygevær, med en del utfordrende føre som har ført til trafikkulykker.

– Bygene vil være mest intense i søndag og gi seg utover mandagen. Tirsdagen ser stort sett bra, men med fare for nattefrost. Utover uka blir det østavind, og noe nedbør. Temperaturene vil stige noe, men man skal ikke langt opp i terrenget før man møter snø, sier Granan.

Klart og kaldt i nord

Nord i landet ser det derimot ut til å gå mot en uke med oppholdsvær.

– Nordland og Troms skal få en del godt vær, med for det meste tørre forhold. I Tromsø ventes det minusgrader, mens Bodø vil få temperaturer ned mot null.

– I Alta ligger det an til greie forhold, men med spredd nedbør og temperaturer i underkant av null grader, legger statsmeteorolog Granan til.

