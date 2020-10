Koronarammede Hammerfest sykehus får bistand fra hele Nord-Norge

NTB Innenriks

Bistanden kommer fra Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Situasjonen for Hammerfest sykehus er krevende med så mange smittede ansatte og ansatte i karantene, at det går ut over driften. Nå stiller hele regionen opp, slik strategien vår er i vårt beredskapsarbeid for å håndtere koronapandemien, sier administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord i en pressemelding.

To inensivsykepleiere ankom Hammerfest fredag kveld. Totalt inngår sju intensivsykepleiere, én anestesisykepleier, én overlege og sju leger i en bemanningsplan som i første omgang gjelder til søndag 25. oktober.

(©NTB)