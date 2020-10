18-åring døde i arbeidsulykke i Larvik

NTB Innenriks

Det skriver Sørøst politidistrikt lørdag ettermiddag.

Ulykken skjedde i løpet av ettermiddagen fredag, men presist tidspunkt er uvisst. Mannen ble meldt savnet i forkant av funnet.

– Da dro man ut for å se på steder der han kunne tenkes å oppholde seg, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt.

En av de frivillige fant ham klokka 22.50 fredag kveld.

Mannen jobbet med en maskin som bearbeider matjord i Rauanveien øst for Larvik sentrum.

– Det er ting som tyder på at han skulle gjøre en type vedlikehold på maskinen, og så har det skjedd et uhell der han fikk matjord over seg, sier Grindem.

Politiet har foreløpig ikke opplysninger om hva slags arbeidsforhold det dreier seg om.

Pårørende er varslet, og saken etterforskes som en arbeidsulykke.