Sykehuset Østfold trekker søksmål mot sykepleiere

Årsaken er nye nemndsavgjørelser som gjør at sykehuset ikke lenger mener at saken vil skape presedens for sykehusene, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold i en pressemelding.

– Vi har derfor ikke det samme behovet for å få prøvd prinsippet om ulempe gjennom en rettssak, sier hun til kanalen.

Fredrikstad tingrett avviste saken i september. Tingretten mente at sykehusdirektøren ikke kunne saksøke ansatte, men at bare styret ved sykehuset kan gjøre det. Sykehuset Østfold er uenige i beslutningen, men har likevel valgt ikke å anke den.

