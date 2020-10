Regjeringen trekker forslaget om ny ehelselov

NTB Innenriks

Forslaget handler om tiltak for «å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester», skriver Dagens Perspektiv.

Regjeringen fremmet proposisjonen 3. april i Stortinget, hvor det kom store innvendinger mot deler av loven

– For å kunne ta hensyn til flere av disse, er det behov for vesentlige endringer. Dette er endringer som best vil bli ivaretatt med et grundig forarbeid, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sin vurdering.

Flesteparten av høringssvarene til forslaget var negative.

I tillegg har flertallet i Stortinget offentlig gitt uttrykk for at den foreslåtte loven ikke vil bli vedtatt.

