Partene i vekterstreiken møtes hos Riksmekleren

Vekterne har nå streiket i fire uker. Forhandlingsleder for vekterne i Parat, Lars Petter Larsen, sier han håper på en løsning under meklingen og at arbeidsgiverne nå har innsett hvor verdifulle vekterne er i samfunnet.

– Vekterne må få et oppgjør som viser at de nærmer seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg må arbeidsgiver anerkjenne belastningen det er å arbeide natt og helg, sier han.

Arbeidsgiversiden, som består av NHO Handel og Service, har på sin side pekt på at rammen rundt årets oppgjør er en krevende koronasituasjon for bransjen, at selskaper er i gang med oppsigelser, og at mange er permittert.

Etter en opptrapping onsdag var 2.169 vektere tatt ut i streik. Streiken har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden og vanskeligheter for Trondheim kommune med å holde en koronateststasjon åpen.

De streikende vekterne holde en markering klokka 13 utenfor Oslo S.

