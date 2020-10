NTB Innenriks

– Det er et høyt tall, og et tall vi ikke liker. Men vi har i hovedsak oversikt over smitteveiene, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Fire blant de 31 koronasmittede har ukjent smittevei.

– Dette er noe vi følger nøye med på. Det er viktig å ha en god oversikt. Er det mange som har ukjent smittevei, vil det påvirke hvordan vi agerer, sa Husa.

Foreløpig iverksetter ikke byrådet i Bergen strengere koronatiltak, men de følger situasjonen tett.