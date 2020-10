Stor redningsaksjon etter savnet mann i Sunnfjord

NTB Innenriks

– Det er funnet en tom båt på sjøen i området, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Nødetatene ble varslet om hendelsen like etter klokken 16 torsdag. Det ble satt inn store ressurser i søket, og i 20-tiden pågikk søket fortsatt for fullt. To helikoptre, to redningsskøyter, en ambulansebåt og flere andre fartøyer deltar i letingen etter mannen, og i tillegg driver frivillige søk i strandsonen.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge skulle den savnede mannen ut for å trekke krabbeteiner.

