Kronprinsen: – Har ikke hørt noe om at kongen vil trappe ned

– Det har jeg ikke hørt noe om, sa kronprinsen og lo godt da han fikk spørsmål om 83-årige kong Harald har vurdert å trappe noe ned etter forrige ukes hjerteoperasjon.

– Men det er klart at han hele tiden må justere litt ut ifra hva han kan gjøre, la han til.

Kongen er sykmeldt ut måneden, og dermed er Haakon kronprinsregent og gjør kongens oppgaver. Han synes vikarjobben går greit.

– Men først og fremst synes jeg det er hyggelig når kongen er ved god helse og i «operativ drift».

– En lettelse

Kronprinsen møtte pressen i forbindelse med en visning av filmen «Den største forbrytelsen» på Filmens hus i Oslo torsdag. Han benyttet anledningen til å skryte av legene som opererte faren.

– Jeg har jo visst at dette er et inngrep som blir gjort hundrevis av ganger i året. De som er i teamet som skal utføre dette, er kjempeflinke. Men allikevel blir du litt urolig, så jeg var glad da legen ringte og sa at alt gikk fint, og at han var i god bedring. Det er jo en lettelse selvfølgelig, men det var relativt liten risiko ved det inngrepet.

Det var fredag formiddag at kong Harald fikk satt inn en ny biologisk hjerteklaff fordi hans gamle kunstige hjerteklaff trengte utskifting.

Vil ikke abdisere

Onsdag kom boken «Kongen forteller», hvor en åpenhjertig kong Harald blant annet snakker om forholdet til sønnen, som en dag skal ta over tronen. Kongen sier at han gir kronprinsen full tillit når han selv er satt ut av spill.

– Det bør være klare linjer. I de periodene hvor jeg har vært syk og kronprinsen har vært regent, har jeg meldt meg helt ut og holdt meg unna. Ellers blir det for vanskelig for den stakkars regenten, sier han i boken, og beskriver forholdet til sønnen som tettere og tettere.

– Det kommer til å bli bra med ham når den tid kommer. Det gir en god følelse å vite det.

Kongen er likevel fast på at abdikasjon ikke kommer på tale.

– Når man har avlagt ed til Stortinget, så varer den livet ut. Så enkelt er det for meg. Vi holder på til ‘the bitter end’.

– Kongen er en god mentor

Kronprinsen sier at han har lest deler av boken, men ikke den delen hvor kongen snakker om når han skal ta over.

– Vi jobber jo fra dag til dag, fra uke til uke. Samtidig har vi jo perspektivet som går over generasjoner, så det er jo noe jeg har vokst opp med siden jeg var liten.

Han har følgende kommentar til at kongen føler seg heldig som har ham til å ta over en dag.

– Jeg er heldig jeg også. Som har en åpen far, som er en god mentor å ha med seg på veien. Jeg synes også at vi har et fint samarbeid.

