Byrådet i Oslo forlenger alle koronatiltakene

NTB Innenriks

Tiltakene som blir forlenget, er blant annet forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, anbefaling om hjemmekontor og påbud om munnbind ved trengsel i kollektivtransporten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at byrådet følger smittesituasjonen i Oslo tett. På grunn av situasjonen som er nå, har de valgt å forlenge tiltakene.

Gjør det mulig å holde Oslo åpent

– Tiltakene gjør det mulig å holde Oslo så åpen som mulig samtidig som tiltakene er så strenge at vi har kontroll over smittespredningen, sier byrådslederen i en pressemelding.

Han tror at folk sannsynligvis må slå seg til ro med å leve med koronatiltak helt til en vaksine er på plass.

Johansen er derfor glad for at Oslos befolkning ser ut til å ta smitteverntiltakene på alvor, og at smittetallene er lave sammenlignet med andre storbyer i Europa.

Johansen: Innsatsen har effekt

– Det betyr at den innsatsen befolkningen legger ned, og de valgene vi alle tar hver dag, har effekt. Selv om mange nå kan ha blitt mindre redde for å bli syke selv, vil hele Oslo rammes dersom smitten bryter ut slik vi har sett i andre storbyer, og vi må innføre enda strengere tiltak, sier Johansen.

– Derfor er det så viktig at folk blir med videre på denne lange marsjen. Dette står vi sammen om, og dette skal vi klare i fellesskap, sier han videre.

Totalt har 10.016 personer testet seg for koronavirus i Oslo den siste uka. Andelen positive tester er på 3,2 prosent i perioden. Totalt har 321 personer fått påvist koronavirus de siste sju dagene.

(©NTB)