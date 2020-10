Aktoratet mener Bane Nor må betale en bot på 10 millioner kroner etter Filipstad-ulykken

NTB Innenriks

Sakens bakgrunn er at tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar i fjor. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

Den åtte dager lange rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett torsdag.

– Etter å ha hørt bevisførselen mener vi det ikke er grunnlag for straff på noen av tiltalepunktene, sier advokat Per Sigvald Wang, som representerer Bane Nor i saken, til NTB.

Ønsker rettslig avklaring

Bane Nor, som flere ganger har beklaget ulykken, er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt Meens død og skadene på de to andre.

Saken gikk til retten etter at Bane Nor kun aksepterte å bli ilagt et forelegg for manglende sikring av området, men ikke for uaktsomt å ha forårsaket Meens død eller skadene på de to som overlevde ulykken.

– Det viktigste for Bane Nor er å få opplyst de faktiske sidene, samt å få en god rettslig avklaring av hvor grensene går om krav til områdesikring, sier Wang, som understreker at foretaksbotens størrelse ikke er sentralt for Bane Nor.

Enige om erstatningsbeløp

Sven Knagenhjelm er bistandsadvokat for den avdøde 15-åringens pårørende og én av de to som overlevende ulykken.

Bistandsadvokaten sier til NTB at de har blitt enige med Bane Nor om en erstatning, som ble løst utenom retten.

– Bane Nor understreker at utbetaling av en erstatningssum ikke er en erkjennelse av feil, men de utbetaler likevel, sier Knagenhjelm, som ikke ønsker å kommentere erstatningsavtalen ytterligere.

Kjøreledning med 15.000 volt

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel gutt.

I retten sa den ene av de overlevende at de ikke fant noe annet sted å sitte i tunnelen, så de klatret opp på lokomotivet, skrev NRK. Der kom de i kontakt med kjøreledningen, som med strømmen påslått førte 15.000 volt. Meen døde, mens de to andre altså overlevde ulykken med kritiske skader.

Dommen fra Oslo tingrett kan ventes i begynnelsen av november.

