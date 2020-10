NTB Innenriks

I en pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at Oslo legevakt umiddelbart ble tilkalt, og at det ble forsøkt gjenoppliving, men at livet sto ikke til å redde.

Politiets Spesialenhet er varslet om saken og er onsdag ettermiddag på stedet. De etterforsker saken.

(©NTB)