Spørsmålet om gjenopptakelse av Baneheia-saken utsatt igjen

I 2017 begjærte Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt for sjette gang. Siden den gang har Gjenopptakelseskommisjonen hatt flere møter der saken er blitt behandlet. Håpet var å bli ferdig nå i oktober, men det gjør de ikke, bekrefter Siv Hallgren, lederen av kommisjonen, overfor TV 2.

Dette får Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til å reagere.

– Vi mener at tre år med vegring viser usikkerheten i saken, og at det viser at det foreligger rimelig tvil. Vi vet ikke hvorfor de er redde for at Viggo Kristiansen skal få prøvd saken sin på nytt, sier han.

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

