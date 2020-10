Solberg støtter boikott av Wizz Air

NTB Innenriks

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

– På samme måte som jeg aldri har fløyet med Ryanair. Fordi jeg for ti år siden sa at det var uakseptabelt for meg å reise med flyselskaper som ikke har ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte, fortsatte hun.

Solberg gjorde det klart at Wizz Air etter norsk lov ikke kan nekte de ansatte å fagorganisere seg.

LO-boikott

Det er LO-forbundet Industri Energi som står bak oppfordringen til boikott av det ungarske lavprisselskapet.

– Når Wizz Air smeller igjen døren for fagbevegelsen og et anstendig organisert arbeidsliv, smeller vi igjen døren for dem, sa fagforeningens leder Frode Alfheim til VG i helgen.

Bakteppet er uttalelser fra Wizz Air-sjef József Váradi om at Wizz Air «er et flyselskap uten fagforeninger.» Uttalelsen kom da selskapet presenterte sine planer for innenriksruter i Norge.

Det er opprørende uttalelser, mente Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre da han tok opp saken med statsministeren.

– En bransje som er vant til ordnede forhold, ser nå uorden komme sigende, sa han.

Grunnleggende rettighet

Ifølge Solberg har Wizz Air anledning til å etablere innenriksruter i Norge. Men de må forholde seg til norske lover og regler, fastslår hun.

– Det er forbudt å nekte fagforeningsorganisering i Norge. Det er det ingen tvil om. Det er den enkelte person og gruppe av ansatte som bestemmer om de vil organisere seg. Alle har rett til å kreve å få tariffavtale på sin arbeidsplass, sa Solberg i Stortinget.

I Norge er organisasjonsfriheten grunnleggende, fastholdt hun.

– Det er ikke eierne eller lederne i bedrifter som bestemmer om folk er organisert. Det er folk selv, de som er ansatt, som bestemmer at de skal være organisert.

Frp uenig

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, går for sin del mot boikotten.

– Det at vi får flere selskaper som ønsker å fly i Norge, er bra. Det skaper økt konkurranse og øker også muligheten for å få startet flytrafikk fra Moss Lufthavn Rygge igjen, sier Wiborg.

Han er klar på at det er organisasjonsfrihet i Norge, uavhengig av hva Wizz Air eller andre sier.

Men en boikott har han lite sans for.

– Jeg vil ikke boikotte et lovlig selskap som forholder seg til de lovene man har i Norge.

(©NTB)