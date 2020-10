Petroleumstilsynet har startet rekordmange granskninger av alvorlige hendelser i 2020

NTB Innenriks

– Det bekymrer, sier Anne Myhrvold, som er direktør i Petroleumstilsynet, til Aftenposten/E24.

Petroleumstilsynet hadde i tillegg ved utgangen av september fått varsler om over 50 alvorlige hendelser, noe som er dobbelt så mange som samme periode i 2019. Sammenlignet med 2018 er tallene firedoblet.

Vanligvis venter tilsynet til april med å gå ut med utviklingstrekk, samtidig med den offisielle kartleggingen.

– Det er ikke vanlig å gå ut slik vi gjør nå. Summen av det vi ser akkurat nå, gir grunnlag for å si fra, sier Myhrvold. Hun sier det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for økningen.

Selskapene er pliktet til å melde fra om ulykker eller forhold som kan forårsake ulykker. Branner, personskader og lekkasjer er blant hendelsene som blir gransket i 2020.

