Kong Harald: Det tok en stund før alvoret sank inn

NTB Innenriks

Det nest siste kapittelet i boka «Kongen forteller», ført i pennen av Harald Stanghelle, er viet kong Haralds opplevelse av koronakrisen.

– Vi var altså ikke mentalt forberedt. Det tok en stund før alvoret sank inn, sier kong Harald.

Da han holdt sin tale til folket søndag 15. mars, var kong Harald den første av Europas gjenværende monarker som adresserte krisesituasjonen verden sto i.

– Det var for å bidra til å holde nasjonen sammen. For å understreke hvor alvorlig situasjonen var.

I talen gjorde han noe han sjelden gjør – han nevnte sin kristentro.

– Ja, det er sjelden jeg sier noe om mine bønner. Men i den situasjonen vi sto overfor midt i mars, fant jeg det riktig. Vi måtte være forberedt på at det ville bli mange dødsfall. Mange flere enn det heldigvis ble her hjemme i Norge, slik det nå ser ut. Men i mars visste vi ikke hvor mange som ville dø. Derfor var det også for å understreke alvoret at jeg sa at ‘mine tanker og bønner er hos dere alle nå’, sier kongen.

Kongen sier han er imponert over folket sitt.

– Veldig imponert. Norge og nordmenn har tatt det bra. Jeg må si det. For det er ikke småtterier dette som vi har vært utsatt for. Vi har vel lært at i slike kriser er det lurt å stå sammen.

(©NTB)