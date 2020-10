Virusmutasjoner oppdaget etter bussreise i Sør-Norge

NTB Innenriks

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han redegjorde om koronaviruset for Stortinget tirsdag formiddag.

– Viruset tilhører en genetisk undergruppe og har unike mutasjoner som vi ikke har sett i Norge tidligere. En av disse mutasjonene kan muligens øke virusets evne til å infisere celler og dermed gjøre viruset noe mer smittsomt, sa han.

Over 100 smittetilfeller er knyttet til den seks dager lange bussturen som startet tirsdag 15. september. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerene kom fra Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

Helseministeren understreket videre at man siden viruset brøt ut har høstet en del erfaringer og kunnskap om hvordan viruset påvirker den enkelte, hvordan det smitter og behandling av koronapasienter. Det er også iverksatt en rekke tiltak for å få ny kunnskap både nasjonalt, men også gjennom EU og WHO.

