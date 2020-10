Strømmen tilbake i Østfold og Akershus

NTB Innenriks

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia sier til NTB at feilen ble lokalisert til Tegneby transformatorstasjon som Statnett opererer ved Son. Alle husstander mellom Ski og Sarpsborg og enkelte områder helt opp til Lillestrøm og Jessheim mistet strømmen tirsdag morgen.

– Alle på denne strekningen er berørt av utfallet. På det meste var 68.000 husstander uten strøm. Nå er fremdeles 1.565 strømløse sør for Vestby og noen i Indre Østfold, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til NTB klokka 9.05.

Han sier feilen lå i Statnett sin transformator.

Gammel trafostasjon

– Nå jobber vi med å koble flest mulig kunder tilbake via andre veier, sier Schau.

Kunder som er berørt av strømutfallet vil få informasjon via SMS.

Tegneby transformatorstasjon er ifølge Statnett sentral for både for forsyning av østlandsområdet og utveksling mot Sverige. Stasjonen er gammel og preget av hyppige feil. Statnett har i høst startet en prosess for å bygge en ny stasjon.

Togene forsinket

– Vi har folk inne i stasjonen og jobber med å finne ut hva som er skjedd. Hva som årsaken kan vi ikke si ennå, sier kommunikasjonssjef Marianne Veggeberg i Statnett til NTB.

Bane Nor opplyser til NTB at også togtrafikken er berørt av strømutfallet. Det er lavere spenning i strømanlegget deres og togene må kjøre saktere på strekningen, noe som vil medføre forsinkelser.

(©NTB)