Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gikk tirsdag ut med offentlige anklager om at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.

– Vi anser disse beskyldningene om vårt land for uakseptable. Det er en alvorlig, bevisst provokasjon og destruktivt for bilaterale relasjoner, skriver den russiske ambassaden i Oslo på Facebook.

Ambassaden fremholder at det ikke er lagt fram noe bevis for at det var Russland som sto bak angrepet.

