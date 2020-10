Tariffoppgjøret i finansbransjen er i gang

NTB Innenriks

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak innen bank og forsikring.

Forhandlingene skal foregå mandag og tirsdag denne uka.

Finansforbundet opplyser at de venter reallønnsvekst for sine medlemmer.

– Vi forventer positive samtaler og forhandlinger som gjør at vi kommer fram til et godt resultat for våre medlemmer, sier leder av forhandlingsutvalget og forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

Også Finans Norge sier at de ser fram til to intense forhandlingsdager.

Frontfaget har allerede lagt stramme rammer for oppgjøret, men vi håper å komme i havn før klokka 24 tirsdag 13. oktober, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i en pressemelding.

