27-åring nektet straffskyld for voldtekt og mishandling

Mannen, fra en kommune sør for Bergen, er tiltalt for overgrep mot tre tenåringsjenter, mishandling av totalt fem samboere og en kjæreste. Han er også tiltalt for vold mot en mann, for mishandling av en hund og for skadeverk. Forholdene har pågått over mange år. Den eldste punktet i tiltalen går helt tilbake til 2009, mens det nyeste er fra juni 2019, skriver Bergens Tidende.

Da tiltalen ble lest opp i Bergen tingrett mandag morgen, nektet 27-åringen straffskyld på de fleste av punktene i tiltalen. Verken for overgrepene eller mishandlingen av samboerne erkjente han skyld, ifølge Bergensavisen.

Samme handlingsmønster

-Vi mener det foreligger et handlingsmønster som er helt lik fra fornærmet til fornærmet, som har blitt utsatt for lignende forhold, sa statsadvokat Kristine Herrebrøden i sitt innledningsforedrag ifølge TV 2.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaringsstraff for mannen.

Han erkjente delvis straffskyld for vold mot en tidligere kjæreste i juni 2019 og også delvis straffskyld for mishandling av en tidligere samboer i tiden fra 2015 til 2016. Videre erkjente han straffskyld for å ha slått en mann i ansiktet i 2017 og for å ha knust speilet på bilen til en av de tidligere samboerne sine.

Risikomomenter

– De har konkludert med at tiltalte lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse. De har også funnet en rekke risikomomenter for nye straffbare forhold, sa statsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

Mannen er tidligere straffedømt flere ganger og har sittet i varetekt siden juni fjor. Da anmeldte tre av hans tidligere samboere ham for mishandling, og politiet startet etterforskning. Da ble også en anmeldelse fra en annen tidligere samboer i 2016 tatt fram, etter at den først var blitt henlagt.

Rettssaken er berammet til å vare til 4. november.

