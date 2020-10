21 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB Innenriks

I alt har nå 667 personer blitt registrert smittet i Oslo de siste 14 dagene. Det er en nedgang på ni personer fra søndag, viser Oslo kommunes egen koronaoversikt.

Dermed har det vært en nedgang i smitte de siste dagene. Smittenivået er likevel generelt høyere enn de foregående to ukene. Hele Oslo er nå «rød» ettersom alle bydeler har målt et smittetall over 20 tilfeller per 100.000 innbyggere.

St. Hanshaugen har flest smittetilfeller i forhold til folketall. De har 55 smittetilfeller de siste to ukene, tilsvarende 141,2 per 100.000 innbyggere. Vestre Aker har færrest smittede med 11 smittetilfeller tilsvarende 21,9 tilfeller per 100.000.

Bydelene med flest smittetilfeller de siste to ukene er Grünerløkka (72), Gamle Oslo (68) og Frogner (63).

(©NTB)