Helsebyråd frykter at folk gir blaffen i koronatiltak

Smitten i Oslo har økt raskt, og Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til Dagsavisen at de ikke vil innføre for strenge tiltak siden det kan ødelegge folks tillit, men samtidig er smittetallene en bekymring.

– Jeg er bekymret. Men det er viktig at vi klarer å tenke flere tanker samtidig: De fleste av Oslo-folk er kjempeflinke nå. Det gjelder også de fleste av de unge voksne. Men det som er vanskelig, er at det skal så få smittetilfeller til, før situasjonen forverrer seg. Det er det alvorlige. At en del unge voksne nå er smittet, er ikke så alvorlig i seg selv. Men det er når smitten når videre fra dem til eldre og syke, og koronaen begynner å belaste sykehusene igjen, at vi blir urolige, sier Steen.

Av de totalt 920 smittetilfellene i Oslo den måneden var nærmere 400 folk i tjueårene. Og over 200 var mellom 30 og 39. I uke 40 hadde hver tredje smittede ukjent smittested. De fleste ellers oppgir privat husstand eller private sammenkomster som smittested.

Steen forklarer at munnbindpåbud er det mest treffsikre tiltaket. Samtidig er tiltakene som setter begrensning på 10 personer i private sammenkomster, forbudet mot mer enn 50 personer på arrangement uten faste sitteplasser, samt skjenkestoppen, rettet mot unge voksne.

– Det bekymrer meg at folk bryter disse tiltakene. Det er rett og slett forbudt å gjøre det. At noen få gir blaffen, kan få alvorlige konsekvenser for mange. Så forstår jeg at unge mennesker synes det er vanskelig. De er i sin mest sosiale livsfase. Men får vi ikke de nødvendige resultatene nå, så må vi innføre flere tiltak, sier Steen.

