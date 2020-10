Fire til legevakten i Oslo etter at butikk fylte avløpsrens på håndsprit-dispenser

NTB Innenriks

– De fire har vært til kontroll lørdag og skal til ny kontroll mandag. Vi tror at det etter forholdene har gått bra og at de ikke vil få permanente skader. Men det har vært en ubehagelig opplevelse for dem, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Aftenposten.

Bakgrunnen for feilen var at en kunde skulle returnere en flaske med Mudin avløpsåpner, som klassifiseres som "sterkt etsende". Flasken ble ved en feil plassert sammen med håndspriten, og en kollega brukte Mudin-flasken til å fylle en tom håndsprit-dispenser i butikken.

En kunde som var innom butikken på fredag, sier at samboeren måtte rett til legevakten etter å ha fått etseskader på hendene.

Coop sier at de vil dekke alle utgiftene kundene har hatt og gi dem en kompensasjon for den ubehagelige opplevelsen.

