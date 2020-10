WFP jubler over fredspris – håper på mer penger

NTB Innenriks

– Jeg synes dette er en veldig riktig pris og er glad for at Verdens matvareprogram nå endelig får denne store anerkjennelsen. Det er så velfortjent, sier visepresident Elisabeth Rasmusson til NTB på telefon fra Frankrike.

Rasmusson sier hun er kjempeglad på vegne av alle de ansatte.

– De gjør en formidabel jobb hver dag i noen av verdens mest kompliserte situasjoner, sier hun.

WFPs amerikanske toppsjef David Beasley sier at Nobelkomiteen med prisen har rettet søkelyset mot de 690 millionene som sulter i verden i dag, hvorav mange har fått livene sine ødelagt av krig.

– Klimasjokk og økonomisk press har gjort lidelsene deres enda mer sammensatt. Og nå driver en global pandemi enda flere millioner til randen av sult med dens brutale innvirkning på økonomien og samfunn, sier Beasley i en skriftlig uttalelse fra WFP.

Stor glede i Niger

I uttalelsen blir prisen beskrevet som en rørende anerkjennelse av det arbeidet WFPs ansatte gjør hver eneste dag for å bringe mat til 100 millioner barn, kvinner og menn over hele verden.

Beasley befant seg fredag i Niger, der han ble møtt av jubel og applaus fra ansatte etter at tildelingen ble kjent.

– To ting: Jeg kan ikke tro at jeg er i Niger når vi får prisen. Nummer to: Jeg vant ikke, dere vant den.

Han har også lagt ut en video på sosiale medier med sin reaksjon på prisen.

– Dette er første gang i mitt liv at jeg har vært målløs. Dette er ikke til å tro, sier han.

– Fortjener ikke prisen selv

I en kommentar til NRK sier Beasley at prisen vil inspirere FN-organisasjonen til å gjøre enda mer.

– Vi tenker ikke på dem vi reddet når vi går til sengs om kvelden. Vi tenker på dem vi ikke greide å nå på grunn av mangel på penger eller tilgang, sier han.

Amerikaneren understreker også at han selv ikke fortjener en slik pris, men det gjør alle de som jobber for WFP ute i felt hver eneste dag.

Også Anne Poulsen, som er direktør for WFP i Norden, er overveldet.

– Jeg tror ikke jeg har forstått det helt ennå, så jeg går fortsatt mye rundt på gulvet. Vi er meget beæret, sier hun til Ritzau.

Håper på mer penger

Elisabeth Rasmusson mener prisen vil være en enorm motivasjon for hennes kolleger.

– De må håndtere krig, naturkatastrofer og nå korona. Alle har vært tvunget til å forbli i landene de er i, og jobber døgnet rundt.

Hun håper også at prisen kan bidra til mer informasjon om organisasjonen.

– Jeg tror det betyr mer pengestøtte. Da jeg var ansvarlig for innsamlingen av midler, måtte vi kjempe hver eneste dag for å få penger, sier hun.

Prisen kom imidlertid ikke som noe sjokk på visepresidenten. Verdens matvareprogram har vært nominert til Nobels fredspris i flere år på rad.

– Det var liksom ingen annen klar vinner i år. Så jeg var ikke overrasket, men jeg ble jo veldig glad, sier hun.

– Har gjort mer enn vi måtte

WFP får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

– Dette året har vi gjort mer enn vi er forpliktet til, sier WFPs talsmann Tomson Phiri.

Han viser til at WFP klarte å dele ut matvarehjelp i en situasjon der svært mye annen reisevirksomhet og frakt var innstilt på grunn av pandemien. På et tidspunkt var WFP i praksis verdens største flyselskap, ifølge Phiri.