Vindkraftmotstandere på Haramsøya fikk ikke medhold i protest

NTB Innenriks

I et 13 sider langt brev fra Olje- og energidepartementet fredag skriver departementet at det har vurdert kravet fra Nei til vindkraft på Haramsøy og Møre og Romsdal fylkeskommune om stans i arbeidene med vindkraftverket. I vurderingen konkluderes det med at det ikke foreligger mangler eller feil som kunne åpne for å omgjøre vedtakene om konsesjoner til utbygging.

– Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i pressemelding fra departementet.

Beslutningen kan ikke påklages skriver departements ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen i avslaget.

Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya, hvor det bor rundt 500 innbyggere. Utbyggingen har vært en av de mest betente i Norge. I juni aksjonerte motstandere og forsøkte blant annet å blokkere veien til anleggsområdet hvor turbinene skal bygges.

