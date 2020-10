Rekordlav studielånsrente hos Lånekassen

NTB Innenriks

Samtidig forblir tiårsrenten uendret, opplyser Lånekassen i en pressemelding.

Fra september var den flytende renten hos Lånekassen 1,54 prosent, men fra november går den altså ytterligere ned.

– Flytende rente har aldri vært lavere enn den er fra november, og vi ser at fastrentene fortsetter å holde seg lave, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Ni av ti som betaler på studielånet sitt, har flytende rente. 639.000 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 45.000 har fast rente.

Fastrenten for tre år blir fra 1. november 1,52 prosent, for fem år blir den 1,66 prosent og for ti år blir den 1,95 prosent.

(©NTB)