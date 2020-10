Prisene gikk opp 0,4 prosent i september

NTB Innenriks

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,4 prosent fra august til september, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra september i fjor til september i år gikk KPI opp 1,6 prosent.

For prisstigningen den siste måneden var det økt strømpris den største enkeltfaktoren.

– Det var en solid oppgang i strømprisene som var den største bidragsyteren til oppgangen. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 9,1 prosent i september. Til tross for denne oppgangen er nivået på strømprisene langt lavere enn på samme tid i fjor, skriver SSB i månedsrapporten.

Også prisene på klær, sko og møbler økte fra august til september og bidro til økning i konsumprisindeksen mens prisene på innlandsflyginger har falt.

For prisstigningen det siste året er prisene på matvarer blant de viktigste prisdriverne. Selv om det har vært et sesongmessig fall i prisene på mat på 0,4 prosent den siste måneden, har maten totalt sett blitt 3,8 prosent dyrere det siste året. Maten kostet i september 4,3 prosent mer enn i samme måned for ett år siden.

Prisene på nye biler, restauranter og fritids- og kulturtjenester steg også det siste året og dro den totale prisstigningen opp. I samme periode har imidlertid prisen på strøm, klær og drivstoff falt og hatt motsatt effekt. Det som har steget aller mest i pris det siste året, er møbler, som økte i pris med 8,1 prosent, post- og teletjenester som har økt med 5,7 prosent.

(©NTB)