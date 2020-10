Kong Haralds hjerteoperasjon var vellykket

NTB Innenriks

Kongen var våken under operasjonen, og inngrepet ble utført via lysken med lokalbedøvelse.

I en pressemelding opplyser kongens livlege, Bjørn Bendz, at operasjonen ble utført i et hybridrom, som er en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue.

– Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken. En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen. Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen, sier han.

Sykmeldt ut oktober

Etter inngrepet ble kong Harald overført til intensivavdelingen ved Rikshospitalet for videre observasjon.

Det var et medisinsk team ledet av kong Haralds livlege, overlege Bjørn Bendz, som sammen med overlegene Lars Aaberge og Kristian Eek ved Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet som gjennomførte operasjonen.

Kong Harald vil være sykmeldt ut oktober.

Klokken 14 vil kongens livlege ha et kort møte med invitert presse på Rikshospitalet for å svare på spørsmål knyttet til inngrepet.

Ikke uvanlig inngrep

Kong Harald gjennomgikk også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005. Det ble da satt inn en kunstig hjerteklaff.

Slike hjerteklaffer har en levealder på 10 til 15 år. Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid. Inngrepet gjøres det flere hundre av ved Rikshospitalet årlig.

Det er ikke kjent når kongen vil bli skrevet ut fra Rikshospitalet igjen.

Dropper Trondheim-tur

Hjerteoperasjonen fredag skjer etter en høst hvor kong Harald tidligere har vært lagt inn på sykehus. I slutten av september ble han innlagt i tre dager på grunn av tung pust. Kronprins Haakon overtok da kongens faste programposter.

Tirsdag denne uken ble det klart at kongen fremdeles ikke var tilbake fra sykmeldingen, og torsdag overlot han gjennomføringen av audiens på slottet til kronprins Haakon.

Kronprinsregenten gjennomfører de konstitusjonelle oppgavene i kongens fravær og steppet inn for kongen under Stortingets høytidelige åpning 2. oktober.

Kronprins Haakon gjennomfører som planlagt et besøk til Trondheim i helgen. Kronprinsregenten skal søndag være til stede når Den norske kirke markerer ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen.

Dronning Sonja avlyser imidlertid den planlagte reisen til Trondheim.