Gunhild Stordalen: Dette blir en ekstremt viktig pris

NTB Innenriks

– Fantastisk at Verdens matvareprogram (WFP) får Nobelprisen! Dette kommer til å bli en ekstremt viktig tildeling, er Stordalens første reaksjon til NTB.

Hun sier hun er stolt av å samarbeide med WFP, som hun nå jobber med fram mot FNs internasjonale mattoppmøte neste høst. Målet er å fremme en sunnere og mer bærekraftig matindustri for å sikre mat til hele jordas befolkning nå og i framtiden.

– At Nobelkomiteen anerkjenner underernæring og sult som en trussel mot fred og stabilitet i verden, vil bidra til økt oppslutning rundt WFPs arbeid, og innsatsen mot de underliggende driverne – som er klimaendringer og konflikt. Prisen er en inspirasjon for oss alle som jobber med mat. Nå er tiden inne for internasjonalt samarbeid for nye grep og nye løsninger, sier Stordalen

