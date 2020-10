VG: Politiet tipset om at drapsoffer oppbevarte narkotika

NTB Innenriks

Det er VG som skriver at politiet skal ha blitt informert om at Lid oppbevarte narkotika i sokkelleiligheten sin i Suldalen i Kristiansand da han ble drept, men at denne var borte da han ble funnet.

Politiet skal undersøke om det er noen sammenheng mellom drapet og det opplyste narkotikapartiet, skriver VG. Poltiadvokat Morten Formo i Agder-politiet vil derimot verken kommentere eller bekrefte at det skal ha vært oppbevart narkotika i leiligheten.

– Da er vi nede på et så detaljert nivå i etterforskningen at jeg ikke ønsker å kommentere. Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte det, sier Formo, som også sier at politiet driver storstilt informasjonsinnhenting i saken og at de holder alle muligheter og hypoteser åpne.

Den kjente Sian-aktivisten Dan Eivind Lid ble funnet død i sin egen leilighet lørdag formiddag. Politiet etterforsker saken som et drap. Det har vært reist mange spekulasjoner rundt dødsfallet og flere av dem har vært politiske. 48-åringen var tidligere dømt flere ganger, blant annet for bruk av narkotika og for besittelse av skytevåpen.

