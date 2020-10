NTB Innenriks

Sørvest politidistrikt melder at de ikke ønsker publikum inn i området.

Noe under en halvtime etter at den første meldingen om hendelsen kom, opplyser politiet at de er på stedet.

Slik situasjonen er nå, vurderer politiet at det ikke er fare for utenforstående, blir det meldt klokka 12.05.

Politidistriktet la ut den første meldingen om hendelsen i Gullvegen i Sveio klokka 11.41 torsdag.

