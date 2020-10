Ny smittesporingsapp lagt ut på anbud

NTB Innenriks

Konkurransegrunnlaget for den nye appen ble sendt ut av Norsk helsenett (NHN) på onsdag, opplyser FHI på sitt nettsted.

– For å sikre likebehandling og forsvarlig gjennomføring av anskaffelsen skal all kommunikasjon og alle spørsmål om anskaffelsen gå via Norsk helsenett (NHN), skriver FHI.

Ifølge FHIs tidsplan skjer valget av leverandør og kontrakttildelingen 26. oktober. Appen skal etter planen lanseres i uke 51, nærmere bestemt mellom 14. og 20. desember.

I slutten av september ble Smittestopp-appen skrotet av regjeringen. Appen ble stanset av Datatilsynet som mente at nytteverdien ikke var godt nok dokumentert og la ned forbud mot å behandle personvernopplysninger i appen.

Regjeringen ønsker å lage en ny app basert på Apple og Googles rammeverk. Datatilsynet har gitt tommel opp for arbeidet med den nye appen.

