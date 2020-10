Milliardoverskridelser i Nordsjøen og Barentshavet

NTB Innenriks

De største overskridelsene kommer på tre Equinor-prosjekter: Njord Future, Martin Linge og Johan Castberg. Kostnadene for Njord-prosjektet øker med 3,99 milliarder kroner fra i fjor til 24,7 milliarder. Det er 53 prosent mer enn det opprinnelige anslaget fra 2017.

Martin Linge er blitt dobbelt så dyrt som da utbyggingsplanen ble godkjent i 2012. Nå anslås det å koste 29,7 milliarder kroner, 3,56 milliarder mer enn for et år siden. For Johan Castberg er økningen på 3,36 milliarder til 53,4 milliarder.

kronekurs og pandemi

Equinor sier hovedårsaken til at kostnadene øker er covid-19 og en svakere krone. Sammen med økt arbeidsomfang gir det også utsatt oppstart på de tre prosjektene.

– 2020 har vært et svært krevende år også for vår industri. Sammen med leverandørene våre har vi jobbet hardt for å redusere konsekvensene av covid-19. Sikkerhet og smitteverntiltak kommer alltid først, sier Geir Tungesvik i en pressemelding. Han er fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi kan ikke utelukke at covid-19 kan gi ytterligere konsekvenser for framdrift og kostnader i prosjektene våre, legger han til

To blir billigere

Også Yme-prosjektet til Repsol og Okea går på en ny smell. Kostnadene øker med 1,68 milliarder til 11,1 milliarder kroner.

Til sammen øker de anslåtte kostnadene for prosjekter under utbygging på norsk sokkel med drøyt 13 milliarder til 302 milliarder kroner. To prosjekter trekker sågar summen ned. Duva og utvidelsen av Snorre-feltet ligger til sammen an til å bli rundt en milliard billigere enn forrige estimat.

